Carta identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio

L’ufficio Anagrafe del Comune ricorda ai cittadini in possesso di una Carta d’identità in formato cartaceo che, per effetto del Regolamento europeo n. 1157/2019, a partire dal 3 agosto 2026 le stesse cesseranno di essere valide per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata nel retro del documento.

Lo stesso ufficio è a disposizione fin da ora per il rilascio della nuova Carta d’identità elettronica (Cie), l’unico documento che garantirà la piena validità per l’espatrio dopo la data del 3 agosto 2026. Si consiglia vivamente ai cittadini di non attendere l’ultimo momento per avviare la procedura di rinnovo.

La Cie è un documento moderno e sicuro che sostituisce la versione cartacea e può essere richiesta anche prima della naturale scadenza, come previsto dalla normativa. Per il rilascio del documento è necessario fissare un appuntamento con l’ufficio Anagrafe.

È richiesta la presenza fisica dell’interessato, anche se minorenne, assieme all’esibizione di una fototessera recente (massimo 6 mesi), alla precedente carta d’identità o alla denuncia in caso di furto o smarrimento. Servono inoltre la tessera sanitaria e l’attestazione di un versamento di 22 euro. In caso di primo rilascio, se non si possiede un altro documento d’identità, è necessario presentarsi accompagnati da due testimoni.

Per coloro che sono maggiorenni la carta d’identità, sempre ai sensi del Regolamento Ue 1157/2019, ha una validità massima di 10 anni. Essa scade dopo 9 anni dalla data della richiesta, più i giorni intercorrenti fra la richiesta e la data di nascita del titolare della carta. Pertanto è consigliabile richiederla appena trascorso il compleanno.

Per i minori, se si desidera che la Carta sia valida per l’espatrio, è indispensabile la firma di entrambi i genitori o, in caso di assenza, il loro assenso scritto.

 

