Biglietto ai musei ridotto per i residenti: la Giunta approva nuove tariffe d’ingresso

I residenti nel Comune di San Severino possono beneficiare di un biglietto ridotto per l’ingresso ai musei della città. E’ quanto previsto da una delibera di Giunta comunale con la quale sono stati approvati i nuovi criteri per l’accesso alla raccolte d’arte settempedane. Tra le altre categorie che avranno diritto al biglietto ridotto figurano studenti universitari, over 65, under 25, iscritti al Fai, Italia Nostra, Touring Club Italiano ed Icom. Anche le famiglie con minori al seguito e i gruppi composti da più di otto persone avranno diritto alla riduzione.

L’ingresso gratuito sarà concesso a diverse categorie: under 16, giornalisti, guide turistiche, persone con disabilità e loro accompagnatori, operatori di associazioni di volontariato che promuovono la conoscenza dei beni culturali, coloro che visitano i musei per motivi di studio e ricerca, con attestazione di istituzioni scolastiche, universitarie, accademie o istituti di ricerca italiani e stranieri.

L’ingresso gratuito potrà essere applicato anche in occasioni di particolari eventi o giornate speciali, sia a livello nazionale che locale.

I prezzi dei biglietti d’ingresso per i musei civici sono già stati definiti con una precedente delibera della Giunta comunale.

Il biglietto intero per la Pinacoteca è di 5 euro, mentre quello ridotto è di 3 euro. Per il Museo Archeologico il costo è di 4 euro (intero) e 2 euro (ridotto). La Galleria d’Arte Moderna ha un biglietto intero di 3 euro e uno ridotto di 2 euro. È disponibile anche un biglietto cumulativo per Museo e Pinacoteca a 8 euro (intero) e 4 euro (ridotto).