Turismo lento dell’Alta Marca in festa a Serripola con “Ulk Ultimo Kilometro”

Grande successo per la nuova edizione di “Ulk Ultimo Kilometro”, il festival dedicato al turismo lento ideato dall’associazione “Pranzo al Sacco”, già celebre per il “Cammino dei Forti”, che si è chiuso ieri, sabato 19 luglio, dopo una giornata no-stop.

La tappa conclusiva dell’iniziativa, ospitata a Serripola, è stata salutata anche dagli interventi di Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, e Denis Cingolani, presidente dell’Unione montana, i quali sono stati accolti sul palco dai tre giovani ideatori della rassegna: David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani.

Sempre in mattinata spazio ai racconti dai cammini con la star trekking Alessandra Vitanzi, con fra Sergio Lorenzini del Cammino dei Cappuccini, Nicola Pezzotta dell’Alta Via delle Marche e Lucia Barchetta dell’Anello Val di Fiastra ed ospite Simona Mancuso, influencer fondatrice de Le Marche con Simo.

Il festival si era aperto con una suggestiva camminata lungo la quinta tappa del “Cammino dei Forti”, un’escursione che aveva condotto i partecipanti da Pitino a Serripola.

L’edizione 2025 di Ulk, come detto, ha avuto come quartier generale l’azienda agricola Campagna Magna, un luogo ideale per degustare piatti autentici del territorio, celebrando i sapori genuini della tradizione locale.

Fino a notte inoltrata, l’azienda Campagna Magna è stata così il fulcro di un ricco programma di attività: laboratori per bambini, famiglie e adulti, attività di bushcraft per imparare a vivere a contatto con la natura, numerosi talk e incontri con camminatori esperti, scrittori, influencer e professionisti del settore del turismo lento.

Non sono mancate escursioni guidate e passeggiate sensoriali, pensate per immergersi completamente nei paesaggi e nelle atmosfere dell’Alta Marca. Il festival inoltre è stato arricchito da musica, racconti e folklore.