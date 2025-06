Grande successo per la cena dei 9 anni dell’associazione “Help” con ospiti “Gli Autogol”

Serata di festa, emozioni e partecipazione quella di venerdì 13 giugno a Villa Berta, dove si è svolta la cena celebrativa per i nove anni dell’associazione Help Sos Salute e famiglia Odv, realtà impegnata a fianco delle famiglie, dei giovani e delle persone più fragili del territorio.

L’evento ha visto la presenza di cittadini, volontari, famiglie, istituzioni e tanti giovani, riuniti per festeggiare insieme un percorso costruito con passione e impegno costante. Nel corso della serata è stata anche presentata ufficialmente la nuova associazione giovanile Help Factory Idee in rete

Aps, creata dai ragazzi e dalle ragazze di Help per promuovere la cittadinanza attiva, il protagonismo giovanile e lo sviluppo di progetti culturali, educativi e sociali.

Ospiti speciali della serata il celebre trio comico de Gli Autogol, amatissimi dai più giovani per le loro parodie calcistiche e i contenuti virali, che hanno portato una travolgente carica di simpatia con momenti di satira sportiva e un divertente quiz a tema calcio che ha coinvolto e fatto sorridere tutti

gli ospiti, grandi e piccoli.

“La nostra associazione è nata nove anni fa per offrire ascolto, supporto e opportunità a chi vive situazioni di fragilità – ha dichiarato la presidente Cristina Marcucci – e questa serata è stata un’occasione per guardare al futuro con speranza, coinvolgendo i giovani come protagonisti del

cambiamento”.

Durante la cena sono stati ricordati i tanti servizi offerti gratuitamente in questi anni da Help: dallo sportello psicologico e nutrizionale ai laboratori per bambini e ragazzi, dai progetti nelle scuole di tutta la regione alla prevenzione del disagio giovanile e della violenza di genere, fino agli spazi

aggregativi e al sostegno alle famiglie in difficoltà.

Con Help Factory, guidata da Martina Orazi, una delle ragazze che si è avvicinata alla famiglia Help a soli 17 anni e dove è cresciuta portando entusiasmo e grinta, l’associazione rilancia la sua azione coinvolgendo direttamente i giovani in una rete di idee, proposte e iniziative orientate alla

costruzione di comunità inclusive e solidali.

Un ringraziamento particolare alle aziende che supportano Help e ai tanti amici che hanno partecipato alla serata, appuntamento al prossimo anno per i 10 anni!