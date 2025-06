Cordoglio a San Severino per la scomparsa di Ivo Marinozzi

Venerdì 30 maggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Ivo Marinozzi: aveva 89 anni. Ne hanno dato il triste annuncio la moglie Franca, i nipoti Luca con Franca, Emanuele con Beatrice, e l’adorata pronipote Anita.

I funerali sono stati celebrati ieri, sabato, nella chiesa di San Domenico, dove in tanti si sono stretti attorno ai familiare per dare l’ultimo saluto terrenot a Ivo, un uomo buono e molto conosciuto in città.

Era nato a Serralta, frazione alla quale poi era rimasto con il cuore molto legato.

Grande lavoratore, prima camionista alle dipendenze della ditta Angeloni, poi storico autista dei pulmini delle scuole settempedane. Molti lo ricordano per la simpatia e per il suo fare risoluto.

Per anni, fin quando la salute glielo ha permesso, non ha rinunciato al suo quotidiano appuntamento con la colazione al bar dove amava scambiare due chiacchiere con chiunque incontrasse.

Dopo la scomparsa dell’amata Renata con immenso affetto e dedizione, si è preso cura dei nipoti, Luca ed Emanuele, nei quali lascerà un grande vuoto, ma rimarrà un bell’esempio da seguire.

La vita gli ha comunque regalato grandi soddisfazioni, come la nascita della pronipote Anita alla quale era profondamente legato.

Ai familiare giungano le condoglianze anche del Settempedano.