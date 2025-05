Casa di riposo “Lazzarelli”, è andata in pensione Giuseppina Padella

Nei giorni scorsi la Casa di riposo “Lazzarelli” ha salutato il pensionamento di Giuseppina Padella, una delle “colonne” della struttura di San Severino. Ha lavorato qui per oltre vent’anni, prestando la sua opera tramite cooperative di servizio prima come “Osa”, poi come “Oss”.

Col tempo, grazie alla sua affidabilità e alla sua simpatia è divenuta un punto di riferimento importante per gli anziani ospiti e per le colleghe, riuscendo a farsi voler bene da tutti.

L’abbraccio di tutti è arrivato nel tradizionale rinfresco della pensione! Ora per Giuseppina scattano i giorni della pensione e del meritato tempo libero.