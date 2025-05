2^ Categoria: il Serralta pareggia col Fabiani Matelica (1-1) e centra l’obiettivo salvezza

Arriva all’ultima giornata, con un pareggio casalingo, l’aritmetica salvezza del Serralta che mantiene così la categoria dopo una prima stagione da neopromossa. Finisce come era previsto il campionato dei gialloblù che dovevano evitare passi falsi e mettere a posto la classifica almeno con un punto per evitare brutte sorprese e l’obiettivo è stato centrato con l’1-1 contro il Fabiani Matelica, squadra ormai tranquilla e senza pretese. Il risultato della salvezza, ottimo e che soddisfa tutti, è arrivato dopo un buon torneo, alcune ottime prestazioni e giocando spesso alla pari con tutti anche con le formazioni di vertice. Insomma, stagione positiva che premia il bel lavoro svolto dal mister, dallo staff e dalla dirigenza. Adesso, una volta festeggiato il traguardo, la società dovrà pensare al prossimo anno costruendo la nuova rosa.

La partita, giocatasi al Soverchia, è stata condotta su ritmi blandi e poco agonismo, insomma come spesso capita di vedere a fine stagione. Comunque è il Serralta, come da classifica, a doverci provare di più e lo fa fin dall’avvio. L’obiettivo di passare in vantaggio per poi gestire viene raggiunto presto, dopo un quarto d’ora, con la rete del bomber Tommaso Vissani (vice capocannoniere del girone F con 17 centri) che corona una grande stagione con l’ennesima prodezza: cross rasoterra da destra di Rapaccioni, controllo a centro area e rasoterra a fil di palo imparabile per il portiere. Il primo tempo offre qualche tentativo da ambo le parti ma non succede nulla di particolarmente importante. Ripresa sulla falsa riga della frazione precedente e spazio un po’ per tutti, anche per coloro che hanno giocato meno negli altri match. Gara che, però, cambia proprio nel finale quando il Serralta vede svanire un successo che sembrava fatto. In pieno recupero, infatti, arriva l’episodio che permette al Fabiani di impattare. Calcio di rigore che Thomas Bartilotta, entrato dopo l’intervallo, trasforma battendo Baruni che da qualche minuto aveva rilevato tra i pali Lanari.

Finisce dunque 1-1 questa sfida che comunque premia i gialloblù al meglio portando loro in regalo una importante salvezza.

IL TABELLINO

SERRALTA-FABIANI 1-1

RETI: 13’ Vissani Tommaso, 92’ Bartilotta Thomas su rigore

SERRALTA: Lanari (87’ Baruni Qazim), Sparvoli, Crescenzi, Gega, Botta, Cruciani (69’ Vissani Enrico), Moretti (84’ Elisei), Lacchè (73’ Ceresani), Vissani Tommaso, Cappellacci (57’ Simonetti), Rapaccioni. A disp. Bisonni, Baruni Roland, Cambriani. All. Masciani

FABIANI MATELICA: Mosciatti, Modesti (84’ Carucci), Illuminati, Nucci, Santucci, Valeriani, Ronci (72’ Bartilotta Francesco), Malagrida, Fiorgentili (46’ Bartilotta Thomas), Amore Bonapasta (82’ Vrioni), Palazzi (53’ Agasi). A disp. Uffizialetti, Paggi. All. Menichelli

Arbitro: Fraticelli di Macerata

Roberto Pellegrino