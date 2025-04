Sold out al Gartèn; giardini pubblici fanno il pieno con “La Pasquetta dei Fetenti”

“Dove le parole finiscono, inizia la musica”. A parlare così è stato Heinrich Heine, celebre poeta tedesco che, con la sue ideologia, ha lasciato tratti d’inchiostro intrisi di carisma e personalità. E proprio la musica ha fatto vibrare il cuore di centinaia di giovani presenti – lunedì 21 aprile – all’evento “La Pasquetta dei Fetenti”, trasmettendo sorrisi ed emozioni. Infatti il Gartèn di San Severino, in collaborazione con il Back Yard di Tolentino e con Banzai, ha organizzato una giornata all’insegna del divertimento con l’intento di festeggiare insieme il Lunedì dell’Angelo.

Simone Vitturini, Luca Eboli, Leonardo Bonci e Martina Mizioli sono stati i principali artefici del successo. Le loro iniziative, da anni ormai, hanno acquisito molta notorietà nella zona e anche stavolta, con un pizzico di freschezza ed energia, hanno regalato gioia e spensieratezza.

Come è stato strutturato l’evento? Siete rimasti soddisfatti? “La festa ha riscosso molto più successo rispetto a quello che ci aspettavamo. Il viale dei giardini è stato pieno di gente, di qualsiasi età: dai bambini ai ragazzi, dagli adulti agli anziani, quindi l’evento non ha coinvolto solo i giovani, ma diverse generazioni. La musica è iniziata all’ora di pranzo, per poi concludersi dopo cena, accompagnando dunque l’intera giornata di festa”, risponde Agnese Vitturini, una delle organizzatrici dell’evento, nonché titolare del Gartèn di San Severino. Poi aggiunge: “Sulla sinistra dei giardini, superata la zona giochi dedicata ai bambini, abbiamo posto diverse tende colorate dove le persone hanno avuto la possibilità di fare un picnic per pranzo. Inoltre, vicino al bar, è stata data l’opportunità di pranzare al tavolo, con musica da spettacolo ad accompagnare il tutto. Poco dopo, sulla destra del Gartèn, è stata organizzata una merenda ovvero l’area food. Inoltre, al centro del viale presente all’interno dei giardini, è stata allestita una tavolata ricca di piatti, bicchieri e gadget della Pasquetta. I Dj che hanno proposto la loro musica durante l’iniziativa sono stati BMas 360°, La Creme, Pablo ed Elion. Il Vocalist dell’evento invece è stato Luca Eboli. Infine, la sera, dopo aver mangiato, tantissime persone hanno partecipato all’evento, ballando fino alla chiusura”.

Insomma, musiche giuste, buon cibo e giochi divertenti hanno reso la giornata indimenticabile, creando un senso di coesione tra Gartèn, Back Yard e Banzai. Ma quale è stato, allora, il segreto del vostro successo? “Prima ancora del nostro lavoro viene la nostra amicizia, per cui c’è molta collaborazione tra di noi e ognuno cerca di fare il massimo per far sì che l’evento possa essere un successo, proponendo svariate attività coinvolgenti. Ad esempio, all’interno del locale sono stati organizzati dei giochi con bevande e merende offerte dallo sponsor Selita Costruzioni”, racconta Leonardo Bonci, titolare del Back Yard di Tolentino insieme a Martina Mizioli, ma anche organizzatore della festa. “Inoltre, devo aggiungere che la Pasquetta dei Fetenti presenta un format responsabile perché, piuttosto che essere una festa con musica notturna, sceglie orari giornalieri che possano essere adatti a chiunque, senza creare situazioni di disturbo. Infatti, la musica dell’evento di lunedì è iniziata alle ore 13 ed è terminata alle ore 23. Forse, quindi, questi due fattori possono aver delineato un esito positivo dell’evento”, conclude Leonardo Bonci.

L’intero staff de “La Pasquetta dei Fetenti”, del Gartèn, di Back Yard e di Banzai, ringrazia il Comune di San Severino per aver dato la possibilità di realizzare questa collaborazione. Inoltre, un ringraziamento speciale è rivolto allo sposor Selita Costruzioni, al Rione di Contro e al Club delle Cinquecento per aver aiutato nell’organizzazione della manifestazione.

Quando si parla di “Fetenti”, motivi per festeggiare non mancano mai. Quindi sicuramente l’intero format tornerà a trovare la realtà locale, con tante novità in arrivo!

Maria Cicconi