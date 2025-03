“Vivi il Centro”, visita guidata in città con le Acli e spettacolo de “Li Pistacoppi”

“Vivi il centro”, una giornata tra storia e spettacolo, è il titolo dell’iniziativa che il Circolo ricreativo settempedano Acli ha programmato per domenica 23 marzo, in collaborzione con le Acli delle Marche e le Acli provinciali di Macerata e con il patrocinio del Comune di San Severino.

L’appuntamento rientra tra le attività previste dal progetto “R.A.D.I.C.I. – ReteaAttiva per il domani: insieme per una comunità integrata”, di cui le Acli regionali sono partner e che viene finanziato dalla Regione con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’evento, che si terrà di pomeriggio, prevede una visita guidata al centro storico settempedano. Una guida locale accompagnerà alla scoperta delle tradizioni e della storia del luogo, per poi concludersi con l’esibizione del gruppo folklorico “Li Pistacoppi” di Macerata.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.15 presso il Circolo ricreativo Acli settempedano, in via XX Settembre 32, per iniziare la visita alle 14.30. Al termine del tour, della durata di circa un’ora e mezza, i partecipanti saranno accolti al Circolo per un rinfresco, mentre il gruppo folklorico “Li Pistacoppi” offrirà uno spettacolo di canti e balli tradizionali.

“Sarà un momento speciale, di incontro e di condivisione, che riflette perfettamente il nostro impegno per un invecchiamento attivo e per la promozione della partecipazione alla vita comunitaria – afferma il presidente provinciale delle Acli, Ottorino Torresi –. Grazie al progetto, abbiamo l’opportunità di riscoprire insieme uno dei nostri centri storici e di vivere la cultura e le tradizioni locali, grazie all’animazione del gruppo folkloristico che ci accompagnerà nel pomeriggio”.

“L’invecchiamento attivo – prosegue Torresi – non significa solo prendersi cura della propria salute, ma anche sentirsi parte integrante della società e nutrire legami sociali forti e positivi. Eventi come questo sono una dimostrazione concreta di come possiamo tutti, indipendentemente dall’età, partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del nostro territorio”.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri di telefono 3703189517 oppure 3496857608.