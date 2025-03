Domenica a Cesolo la messa (ore 11) in memoria delle vittime del Covid

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Epidemia di Coronavirus”, istituita con la legge n. 35 del 18 marzo 2021 e che ricorre il 18 marzo, il Comune di San Severino ha esposto le bandiere a mezz’asta sulla facciata del municipio per rendere omaggio a chi ha perso la vita a causa della pandemia.

Il simbolico omaggio, su disposizione dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cade nella ricorrenza del giorno in cui i camion dell’Esercito portarono via da Bergamo centinaia di bare con defunti: un’immagine diventata uno dei simboli della tragedia di cinque anni fa.

La Città di San Severino Marche, per iniziativa dell’associazione Pro Cesolo ricorderà le vittime del Covid anche con una messa che verrà celebrata domenica 23 marzo, alle ore 11, nella chiesetta parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cesolo. A seguire un momento di preghiera presso l’epigrafe posta vicino alla stessa chiesa-container in ricordo di tutte le vittime.