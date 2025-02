Granali, esplosione in casa per una fuga di gas: ferita una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, attorno alle ore 17, in località Granali per l’esplosione avvenuta in un’abitazione di campagna probabilmente a causa di una fuga di gas. La squadra di Tolentino ha provveduto a spegnere l’incendio e ha messo in sicurezza la struttura che al momento non risulta fruibile.

La proprietaria – una signora poco più che sessantenne, sola in casa – è stata investita dall’esplosione e ha riportato ustioni e ferite piuttosto serie. Ora si trova al Torrette, dove è stata trasportata dai sanitari del “118”.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.