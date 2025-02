Cordoglio in città per la scomparsa di Nazzareno Fanelli

Oggi si è spento, all’età di 88 anni, Nazzareno Fanelli, persona conosciuta e stimata non solo a San Severino.

Aveva lavorato nella scuola e coltivava da sempre la passione per i motori. Uno dei suoi ultimi pensieri è stato per la vecchia Panda, della quale avrebbe dovuto rivedere le sospensioni.

Sempre attivo, sempre operativo, anche a dispetto dell’avanzare dell’età, “Neno” non mancava mai di salutare e scambiare qualche battuta in amicizia. Aveva anche la passione per la politica ed era iscritto alla sezione settempedana di Fratelli d’Italia, risultando sicuramente uno dei simpatizzanti di lungo corso.

I suoi funerali saranno celebrati mercoledì 19 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”.

Lascia la moglie Valeria, la figlia Daniela – insegnante del “Tacchi Venturi” -, le nipoti Elisa con Matteo e Sofia, il pronipote Giulio.