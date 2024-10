Calcetto, pronto riscatto del Serralta: battuti gli osimani del San Biagio (5-4)

Arriva l’immediato riscatto per il Serralta che ottiene la prima vittoria in campionato sul parquet amico superando per 5-4 gli osimani del San Biagio riscattando l’amara sconfitta della giornata inaugurale. Partita combattutissima ed equilibrata che si è decisa proprio allo scadere in favore dei gialloblù di casa che sono riusciti a trovare il gol del successo con il guizzo di Piccinini. Match del palas “Ciarapica” che ha visto il San Biagio sbloccare il risultato dopo pochi minuti con Cannuccia al quale hanno risposto Seferi e Bonci che in quattro minuti (21’ e 25’) hanno capovolto la situazione confezionando il 2-1 con cui le squadre sono andate al riposo. Ancora Cannuccia in avvio di ripresa ha trovato la rete della parità che è durata poco perché è stato Nardi a colpire gli ospiti al 7’. Gli osimani non hanno mai mollano tanto da trovare un uno/due a firma Pasquini e De Lima che quando si è a metà secondo tempo riporta il confronto in equilibrio. A questo punto appare chiaro che può succedere davvero di tutto e c’è bisogno di energie e forza mentale per un finale che si annuncia al cardiopalma. E’ il Serralta a dimostrare di essere più pronto e di essere a buon punto di condizione psicofisica perché lo sprint messo in atto nel momento cruciale è significativo e consegna la partita ai locali. Al 19’ Gustavo trova il modo di battere il portiere e stessa cosa farà, proprio al 30’. Piccinini che risolve la pratica con la rete della vittoria regalando a compagni e tifosi una bella gioia per i primi tre punti stagionali.

Le formazioni

SERRALTA: Principi, Seferi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Bonci, Tibaldi, Nardi, Attili, Piccinini. All. Riccio

SAN BIAGIO: Moreschi, Contento, Orlandoni, De Lima, Pasquini, Luchetti, Dubbini, Serafini, Cassano, Cesaretti, Falcetelli, Cannuccia.

Roberto Pellegrino