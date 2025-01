Calcetto, Serralta batte Recanati 3 a 0: doppietta di Borioni e gol di Suarez

Il Serralta dimentica subito il brutto ko del turno precedente e si riscatta al meglio superando al palas Ciarapica l’ostico Recanati che peraltro arrivava da tre vittorie di fila e poteva agganciare in classifica proprio i settempedani che, invece, con i tre punti conquistati allungano e ritrovano il sorriso anche per un’ottima prestazione. Serata positiva per Borioni che realizza una doppietta trascinando i suoi e non facendo rimpiangere il bomber Nardi indisponibile per questa gara. Convincente e autoritario il primo tempo dei gialloblù che hanno messo tutto un avversario temibile e valido che non è riuscito a limitare un Serralta in palla. Bene anche Suarez che ha impegnato più volte la difesa recanatese e va vicinissimo al vantaggio con un bel tiro respinto ottimamente da Monti. Il vantaggio meritatissimo e nell’aria, giunge puntuale allo scoccare del 28’ quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Borioni si fa trovare pronto nella chiusura sul secondo palo. Dopo l’intervallo c’è una ripresa che mostra un risultato ancora in bilico, ma questa situazione dura poco perché il raddoppio immediato dei locali mette il match in discesa. Tiro che sembra innocuo per Monti che però si fa sorprendere con la palla che gli sfugge e allora è un gioco da ragazzi per Borioni spingere dentro da pochi passi(1’). Il Recanati tuttavia non demorde confermando di essere formazione tosta e valida. Gli ospiti ci provano in varie occasioni e potrebbero accorciare le distanze, ma vengono fermati da due pali. Bene in questo periodo i due portieri, Vignati e Monti, che fanno buona guardia limitando gli attaccanti avversari. A metà frazione, poi, il tris del Serralta consolida il successo. Suarez, anche lui molto bene, parte da sinistra, si accentra e trova il tiro vincente. Nei minuti conclusivi della partita i gialloblù non rischiano nulla, controllano bene i rivali e portano a compimento una buona vittoria che mette nel cassetto un periodo un po’ complicato(due sconfitte) e migliora morale e classifica proiettando la squadra di Riccio verso un periodo più tranquillo e che potrà aiutare il Serralta a trovare convinzione nella corsa play off.

SERRALTA-RECANATI 3-0

MARCATORI: pt 28’ e st 1’ Borioni, st 15’ Suarez

SERRALTA: Vignati, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Suarez, Bonci, Attili, Piccinini, Grillo, Tibaldi, Borioni. All. Riccio

FUTSAL RECANATI: Monti, Croia, Camilletti, Diletti, Montenovo, Mangiaterra, Cardinali, Natali, Maringolo, Carciofi, Viola, Calcabrini. All. Donati

Roberto Pellegrino