Salute (3): al Centro medico “Lisa” arriva il chirurgo Lorenzo Maffia

Nuovo arrivo al Centro medico “Lisa”. Il numero di professionisti che collaborano con la struttura settempedana aumenta con l’ingresso del dottor Lorenzo Maffia. Il medico anconetano metterà a disposizione del Centro tutta la sua competenza ed esperienza come chirurgo gastroenterologo, in continuità con l’attività già svolta negli ospedali di San Severino e Camerino.

Il ricco curriculum del dottor Maffia presenta, infatti, un’attività ventennale e particolarmente importante avendo prestato servizio presso i presidi ospedalieri di San Severino, Camerino, Civitanova Marche, Macerata e Ancona. Nel capoluogo di regione ha lavorato come chirurgo generale e come endoscopista digestivo.

Laureatosi all’Università di Ancona, Lorenzo Maffia si è poi specializzato in chirurgia toracica e in chirurgia generale. In questi settori si è distinto nel corso della sua lunga attività tra ospedali, consulenze, corsi e pubblicazioni internazionali.

Inoltre Maffia ha ricoperto ruoli importanti come responsabile di chirurgia d’urgenza a Civitanova Marche, di chirurgia oncologica a Macerata e di endoscopia digestiva e terapie palliative ad Ancona.

Oltre a ciò lo specialista ha fornito un notevole contributo durante la pandemia da Covid-19 prestando servizio nei reparti di chirurgia dei maggiori ospedali della nostra provincia.

Ora per il dottor Maffia inizia una nuova esperienza e per chi vorrà avere informazioni o fissare un appuntamento per una visita povrà rivolgersi alla segreteria del centro “Lisa”.