“Avanti un altro”: Lucia Branchesi fra i partecipanti del quiz show di Paolo Bonolis

Lucia Branchesi, 36 anni, originaria di San Severino ma residente da qualche anno a Passo di Treia, è stata tra i protagonisti dell’amato quiz show “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis, in un mix di domande curiose, personaggi eccentrici e il tocco unico del conduttore.

Lucia, appassionata di film, ha portato la sua simpatia e vivacità nello studio, conquistando sia il pubblico che i telespettatori a casa. Durante il gioco, ha affrontato le domande con grande energia e simpatia. Sebbene non sia riuscita ad arrivare fino alla fine per il montepremi finale, il suo spirito positivo e le risate condivise con Paolo Bonolis l’hanno resa uno dei concorrenti più apprezzati della serata.

“È stata un’esperienza fantastica”, ha confidato al termine della trasmissione la giovane barista settempedana. “Non mi aspettavo di divertirmi così tanto, è nato tutto per gioco, così all’improvviso lo scorso maggio, e in un attimo mi sono ritrovata in uno studio televisivo. L’atmosfera è stata incredibile”.