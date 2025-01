Conviviale al Castello per l’Associazione dell’Arma di Cavalleria delle Marche

di Maurizio Verdenelli

Dame e Cavalieri delle Marche all’ombra dell’antico Castello di San Severino. Da Ancona, Jesi, Fano, Civitanova, oltre che dalla città settempedana e fuori regione, da Cesena per l’ottima organizzazione della sezione ‘Censi’, presso il ristorante ‘Due Torri’ si sono riuniti iscritte/i all’Anac, l’Associazione nazionale dell’Arma di Cavalleria per la tradizionale conviviale marchigiana.

Un menu di solida sapienza enogastronomica condiviso dalla presidente Gianna Pistoni con lo chef. E a conclusione per l’ultima (sed non ultima) Caricat, il digestivo Olife.

Un ritrovarsi pieno d’energia con lo sguardo rivolto all’anno tutto da vivere…

Dice la dottoressa Pistoni: “Intanto l’Anac sarà presente a fianco della Pro Castello alla premiazione del ‘Bambinello d’Oro’ l’ultima domenica di Carnevale. Cerimonia conclusiva al cinema San Paolo di San Severino. Una festa cara alla città che celebra uno dei più antichi Presepi viventi della regione, voluto dall’indimenticabile don Amedeo Gubinelli nella suggestiva e per tanti versi unica cornice storica e paesaggistica di Castello”.

Altri programmi?

“Naturalmente l’appuntamento clou annuale a Pozzuolo del Friuli per ricordare l’eroismo della Cavalleria italiana. Poi altri percorsi in Italia e all’estero resi epici dalla nostra storia. In cima a tutti El Alamein, un sogno che cercheremo di realizzare grazie al sostegno dei soci che ringrazio tutti indistintamente”.

Inoltre?

“Saremo a fianco della sezione anconetana nell’organizzazione di eventi ippici”.

Infine?

“Di voler essere ancora una volta tutti insieme, uniti, entusiasti nel prendere… d’assalto come si conviene alla Cavalleria anche questo 2025 ancora interamente da scoprire!”.