Caem, “240 minuti sotto le stelle”: terzo posto per Paolo Pieroni e Sokol Rica

La stagione del circolo Caem “Lodovico Scarfiotti” ha preso avvio da Macerata con la prima prova del campionato Formula Crono Asi, regolarità per auto d’epoca a cronometri liberi. E’ stata una positiva 18^ edizione di “240 minuti sotto le stelle” anche sotto la pioggia e al freddo… Il via è stato dato in Piazza della Libertà, come di consueto dato al crepuscolo. A misurarsi con le 66 prove di abilità suddivise in sei sezioni, sono stati 53 equipaggi provenienti da numerose regioni d’Italia, che hanno dovuto coprire un percorso di circa 100 km nel maceratese, misurandosi con la precisione a cronometro prima nel parcheggio del palasport di Fontescodella a Macerata poi a Montelupone presso la sede della GM Meccanica, successivamente nella Zona industriale di Porto Recanati. Infine, l’ultima sezione al Centro fiere di Villa Potenza, poi di nuovo tutti in Piazza della Libertà con le belle auto d’epoca costruite tra gli anni sessanta e l’inizio degli anni novanta. Ad aggiudicarsi il primo posto assoluto sono stati i giovani romani Alessandro Formiconi e Luigi Ruggeri su A112 Abarth del 1980, capaci di contenere gli errori entro i 5 centesimi di secondo in ben 47 delle 66 prove. Con 510 penalità hanno preceduto i perugini Alessandro Valentini e Gemma Ciabilli su Innocenti Mini Cooper 1300 del 1972, reduci dal successo del 2024.

Al terzo posto i settempedani Paolo Pieroni e Sokol Rica su A112 del 1970, al quarto gli assisani Francesco Marchetti e Tim Pellegriti su A112 del 1972 e quinti i viterbesi Fabio Gregori e Cristina Maggio Aprile su A112 del 1978. Ad aggiudicarsi la classifica femminile l’equipaggio Loredana Bonfigli e Maurizio Di Luca, marchigiani di Servigliano, su Alfa Romeo Alfetta GT del 1974, mentre il premio come migliore equipaggio Young è andato ai molisani Daniele Corona e Giovanni Felice su Lancia Fulvia Montecarlo del 1975.

Le premiazioni si sono svolte nella splendida cornice del Teatro della Filarmonica.