Lunedì 20 gennaio prima seduta del 2025 per il Consiglio comunale

Lunedì 20 gennaio torna a riunirsi il Consiglio comunale. All’ordine del giorno della seduta, convocata per le ore 19 nella sala del Consiglio del municipio, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figura l’approvazione della proposta progettuale definitiva e lo schema di contratto Pspp del progetto “Connessioni e idee culturali” relativo alla macro misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 turismo, cultura, sport e inclusione, linea di intervento B2.2 (contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico–culturale, ambientale e sociale del territorio del programma unitario di intervento interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

C’è poi all’ordine del giorno l’approvazione della proposta progettuale definitiva e dello schema di contratto Pspp del progetto”Mama Tourism Rebuild” con il Comune di Macerata ente capofila della rete per la promozione e lo sviluppo culturale e turistico della Marca Maceratese, di cui il Comune di San Severino è membro (pure in questo caso si tratta della macro misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 turismo, cultura, sport e inclusione, linea di intervento B2.2 contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico culturale ambientale e sociale del territorio del programma unitario di intervento interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Si parlerà anche del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili; nonché dell’adozione di una variante parziale al Prg per l’eliminazione di due residuali tratti di strada panoramica e riduzione dei relativi nastri stradali della Sp. 127 nel contesto produttivo di Colotto Taccoli in quanto non rispondenti con l’assetto urbanistico ai fini dello sviluppo delle attività insediate.