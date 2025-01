“Sonore lezioni”: domenica 19 gennaio Piero Romitelli spiega come nascono le canzoni

Il terzo e ultimo appuntamento con “Sonore lezioni” si svolgerà domenica 19 gennaio, alle ore 16.30, nella Sala Italia e vedrà la presenza di Piero Romitelli, cantautore, compositore e paroliere (da “Amici” e “Sanremo”), il quale ha scritto canzoni per Loredana Bertè, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Emma, Noemi e molti altri.

“Si discuterà con lui – spiega il professor Maurizio Moscatelli, ideatore della rassegna – su come nascono, come crescono e come si sviluppano le canzoni, agganciando anche notizie sulle tecniche di composizione e sulle attrezzature che si utilizzano nel mondo del pop e della musica leggera (autotune incluso; ndr). Il tutto a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo! Quindi, un’occasione in più per entrare nel mondo delle canzoni con maggiore consapevolezza”.

L’iniziativa è sostenuta da Comune, Pro loco e sponsor come Euro.net, F.R. Infissi Service ed Edilesse. Inoltre partecipano l’Accademia musicale Feronia, il Corpo filarmonico “Adriani” e l’Associazione Puccitelli.

Ingresso libero.