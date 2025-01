Cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppina Bisello

Nella notte di Capodanno, mentre il mondo festeggiava l’arrivo del nuovo anno, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la concittadina Giuseppina Bisello, donna forte e intraprendente, che ha saputo lottare con grande tenacia anche contro quella malattia che l’ha strappata alla vita all’età di 76 anni.

Giuseppina Bisello è stata impegnata a lungo in politica nell’allora Partito socialista e si è spesa molto per la sua San Severino. Si era adoperata anche per la nascita dell’emittente locale Radio 7.

La notizia della sua scomparsa è stata data dalla mamma Jole e dalle sorelle Fernanda, Anna Maria e Roberta, assieme al cognato Mario e ai nipoti Loredana, Giuseppe e Gianluca.

I funerali si celebrano oggi, giovedì 2 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Pieve. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato “Il tempio degli angeli”.