Appartamento Erp allagato, l’appello dei condomini: “Bisogna intervenire”

E’ stato un Natale sott’acqua per un condominio Erp di via Abbondanza, a San Severino. Il problema è di vecchia data, ma ancora non vi si è posto rimedio. «Dopo il terremoto del 2016, che evidentemente ha danneggiato il tetto – raccontano alcuni condòmini – in occasione di piogge insistenti si sono avuti i primi segni di infiltrazioni d’acqua in un paio di appartamenti dello stabile che dopo i restauri del sisma del 1997 mette a disposizione 13 abitazioni per lo più gestite dall’Erp provinciale, e nel corridoio delle scale al terzo piano». In qualche maniera nel corso degli anni gli abitanti si sono arrangiati, ma non sono riusciti a risolvere l’insidioso problema che si è ripresentato in maniera più incisiva qualche settimana fa.

«Abbiamo contattato gli uffici dell’Erp attraverso il nostro capo condominio, dato che la penetrazione dell’acqua si è propagata, in particolare da un appartamento del secondo piano ad uno del primo – proseguono i residenti – ma il budget ipotetico che l’ente stanzierebbe per rimettere a posto il tetto è insufficiente. Abbiamo infatti provveduto a contattare ben quattro imprese edili che avrebbero potuto intervenire, ma non alle cifre messe a disposizione dall’Erp in quanto per lavorare alla sommità del nostro condominio bisognerebbe provvedere con una serie di agganci di sicurezza per l’incolumità dei muratori che farebbero lievitare il budget».

Qualche giorno fa l’ennesimo appello. «Abbiamo richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire un appartamento di una signora recatasi da qualche settimana in India per accudire un famigliare ammalato, verificando che l’acqua aveva invaso l’abitazione, con danni gravi ai mobili e sensibili tracce di muffa a pareti e soffitti. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’appartamento sul fronte elettricità, ma il problema dell’acqua rimane insoluto. Abbiamo anche tentato di contattare il sindaco, ma sono due mesi che siamo in attesa di essere ricevuti. Speriamo – concludono i condòmini – in una maggiore considerazione nel 2025».

Lu.Mus.