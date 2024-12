Casa di riposo: pomeriggio di musica e gioia con i volontari della Croce Rossa

Come nel passato, i volontari della Croce Rossa di San Severino hanno animato un “Pomeriggio di musica e gioia” alla Casa di riposo, rafforzando così il legame esistente tra la sezione settempedana e la “Lazzarelli”, consolidatosi nel tempo.

La “magia” dell’atmosfera natalizia e le note dell’insolito vocal duo “Stefano e Donatella”, giunto direttamente dal capoluogo di regione, hanno reso l’iniziativa davvero coinvolgente. Lo scopo del Comitato era quello di regalare ai “nonnini” della Casa di riposo un bel clima di festa con l’augurio di buon Natale.

“La nostra unione non finisce qui – spiega Cristina Carbini, responsabile del comparto inclusione della Croce Rossa di San Severino – perché saremo presto lieti di vivere con loro altri momenti di sicuro interesse e utilità sociale”.

L’inclusione sociale è un ramo dei tanti “segmenti” in cui si sviluppa l’attività della Croce Rossa Italiana, in particolar modo sostenendo le persone più vulnerabili, promuovendo azioni mirate, mettendo l’individuo in rete con spazi, servizi e possibilità per ridurre le cause stesse di vulnerabilità.

