Centro medico BluGallery: si parla di danni uditivi da inquinamento acustico

Dei danni uditivi ed extrauditivi causati dall’inquinamento acustico ambientale e dalla sovraesposizione ai suoni ricreativi (leisure sounds) si parlerà venerdì 6 dicembre alle ore 18 nel quinto di una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti in programma nella sala convegni del Centro medico BluGallery di San Severino. L’inquinamento acustico ambientale (in inglese Noise Pollution) è un argomento di grande attualità e va considerato come una vera e propria “emergenza” anche in un contesto clinico-audiologico.

Nel 2018 e nel 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato una serie di Linee guida che ridefiniscono e precisano le conseguenze sulla salute (non solo umana) di tale problematica, fissandone, allo stesso tempo, i criteri e gli strumenti per valutazioni quantitative standardizzate a livello mondiale. Nelle stesse Linee guida viene stabilito come i cosiddetti Leisure Sounds (suoni ricreativi), quando eccedono ben definiti parametri quantitativi, debbano essere equiparati alle altre fonti di inquinamento acustico ambientale, con le quali condividono la potenziale dannosità clinica.

Per promuovere la conoscenza di tale problematica e l’attuazione delle relative misure di prevenzione il 3 marzo di ogni anno si celebra, sotto l’egida dell’Oms, la “Giornata mondiale dell’udito”. Sensibilizzare le persone verso queste problematiche è lo scopo di questa iniziativa, nata dall’impegno costante a supporto della comunità locale del Centro medico BluGallery.

L’incontro vuole inoltre rendere omaggio alla figura di Bartolomeo Eustachio, la cui città natale è San Severino. Anatomista vissuto nel ‘500, fu il primo a teorizzare l’esistenza della tuba uditiva a cui ha dato il nome: la tromba di Eustachio.

L’argomento sarà trattato con rigore scientifico e sarà confezionato all’interno di uno “scrigno”, dove gioielli della grande storia della medicina, della musica e delle arti figurative introdurranno e condurranno l’uditorio lungo una narrazione che, ci si augura, possa risultare piacevole e divulgativamente efficace.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Elio Maria Cunsolo della Clinica otorinolaringoiatrica del Policlinico di Modena.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Severino.