Volley, troppo forte il Loreto: Sios Novavetro battuta in casa (0-3)

Il Loreto, terzo in classifica nel girone E del campionato nazionale di serie B maschile, dimostra sul campo le sue qualità tecniche e non dà scampo alla formazione di casa di coach Pasquali.

Dopo i primi due set di marca ospite, la Sios Novavetro gioca un ottimo terzo parziali, puntando a riaprire la partita. Il punteggio le dà ragione per larga parte del set, ma Loreto non molla e nelle fasi decisive riesce a recuperare e chiudere definitivamente il conto. “Siamo entrati in campo nel terzo set con la giusta cattiveria – dice il palleggiatore della Sios, Federico Bonaldo – contro un avversario che fino a quel momento aveva commesso davvero pochissimi errori. Abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a mantenere la giusta lucidità fino in fondo per mettere a terra i palloni importanti. Peccato, perché avremmo potuto riaccendere il match”.

Il prossimo impegno della Sios Novavetro sarà in trasferta, sabato 30 novembre, nel derby provinciale con la Paoloni Macerata, che ha 10 punti in classifica (contro i 3 dei settempedani, penultimi in classifica) e occupa il nono posto nella graduatoria del girone.

Il tabellino

0-3

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Corradini, Palmigiani, Palazzesi, Caciorgna, Marinozzi, Galabinov, Angelini, Romiti (L), Ferrara (L2). All. Pasquali.

NOVAVOLLEY LORETO: Martusciello, Vecchietti, Zazzarini, Campana, Torregiani, Alessandrini, Toccacieli, Ujkaj, Sassi, Papa, Nobili, Dignai (L). All. Iurisci.

Arbitri: Claudia Falzi e Letizia Giacomi di Roma.

Parziali: 20-25 (24′), 18-25 (27′), 21-25 (34′).