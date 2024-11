21 novembre, Festa degli alberi: una mattinata per un ambiente educante

La giornata del 21 novembre ha rappresentato per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi un momento di profondo valore ecologico di cittadinanza attiva. Mediante la collaborazione consolidata negli anni con l’Amministrazione comunale e con gli agenti della sezione del Corpo forestale dei Carabinieri si è potuto offrire agli alunni ed alle alunne un’intensificazione del valore educativo rivolto al rispetto dell’ambiente naturale.

Il giardino in via D’Alessandro è stato lo scenario che ha reso possibile e visibile l’esperienza della messa a dimora di piantine autoctone insieme ai carabinieri forestali presenti con il M.Ord. Eleonora Zampini, il Brig. Nadia Antonelli e il Car. Antonio Garofalo.

Piante che sono state censite a livello nazionale come previsto dal progetto “Un albero per il futuro”. La socializzazione del senso di stupore e di cura di quanto li circonda è proseguita per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia, con caratteristica di creatività, mediante il posizionamento di originali “abbracci per i nostri amici alberi” nel giardino in via d Alessandro e nelle vie vicine alle strutture scolastiche.

La dirigente Catia Scattolini ha seguito con soddisfazione tutte le fasi dei momenti di cura e diritto di espressività degli alunni e delle alunne dei due ordini scolastici.