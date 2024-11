Progetto “Siae”: gli studenti dell’Ipsia protagonisti di quattro cortometraggi

Gli studenti del Professionale diventano attori. Infatti, gli studenti dell’Ipsia “Pocognoni” – oltre a essere bravi meccanici, elettrotecnici e odontotecnici – si sono scoperti anche sceneggiatori, attori, tecnici della regia e della fotografia grazie a un bando della Siae intitolato “Per chi crea 2023”, sostenuto dal Ministero. Il progetto è stato sviluppato con la preziosa collaborazione dell’associazione Help Sos salute e famiglia di San Severino e della sua referente Cristina Marcucci. Quattro classi sono state scelte coinvolgendo tutte e tre le sedi dell’Istituto: Matelica, Camerino e San Severino. E ciascuna ha realizzato un cortometraggio, guidata in ogni fase da tecnici ed esperti del settore.

La prima fase è stata realizzata durante lo scorso anno scolastico, quando i ragazzi hanno discusso e delineato un soggetto per il cortometraggio e ne hanno poi steso la sceneggiatura. I ragazzi sono stati guidati e supportati da Daniela Zepponi, che li ha coordinati in classe, e Silvia Alessandrini Calisti. Capire cosa vuol dire in realtà essere un attore, quale sensibilità occorra e quanto lavoro su se stesso richieda è stato il punto di partenza del laboratorio di recitazione che è seguito, curato dagli attori Jacopo Cicconofri e Marika Gatti.

Nell’ambito del progetto sono stati anche organizzati incontri con l’attrice Greta Esposito, il regista Manlio Castagna e il giornalista storytelling esperto di docufilm Luca Pagliari. Inoltre è stata compiuta una visita agli studi di Cinecittà.

Successivamente, sotto la guida del regista Stefano Monti, gli studenti hanno scoperto il fascino del Ciak, della ricerca dell’inquadratura perfetta, della luce giusta, di come un film sia l’insieme di tanti diversi aspetti. Soprattutto hanno accettato la sfida di mettersi in gioco davanti alla telecamera. Il risultato di questo sforzo sono: “Questo non è amore”, “Ieri e oggi”, “Rewind”, “A tutto zippo”, i quattro cortometraggi in cui i ragazzi hanno affrontato quattro tematiche importanti per la loro generazione e le hanno raccontate nel miglior modo possibile.

Cortometraggi che verranno proposti nelle tre presentazioni in programma il 26 novembre a Matelica, dalle ore 9, nell’Auditorium della sede dell’Istituto; il 27 novembre a Camerino, dalle ore 11, nella sala multimediale del Centro parrocchiale diocesano; infine, il 28 novembre, alle ire 10.30, a San Severino nella sala Italia.