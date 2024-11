Settempeda cala il “tris” ed espugna il campo dell’Azzurra: è la prima vittoria esterna

Arriva alla sesta trasferta la prima vittoria lontana dal Soverchia per una Settempeda molto convincente e capace di disputare davvero una grande partita. Violato il campo dell’Azzurra con un risultato netto che premia la squadra migliore vista in azione in questo pomeriggio. Un tris che vale il secondo successo di fila che è indiscutibile e meritatissimo per i ragazzi di Ciattaglia che hanno disputato una prova corale presso che perfetta. Poco ha potuto fare l’Azzurra che, pur restando una buonissima squadra, non è riuscita a trovare le contromisure per fronteggiare un rivale oggi più bravo. Ci ha provayo la formazione rivierasca soprattutto nel secondo tempo, ma l’organizzazione e l’attenzione della difesa settempedana non è mai venuta meno e quasi sempre ha avuto la meglio. Complimenti vanno rivolti a tutti i biancorossi, ma una nota di merito non si può non fare ai cursori Rango e Massini davvero inesauribili ed efficaci per tutti i 90’: per il primo la rete del vantaggio, per il secondo l’assist del raddoppio. Da annotare anche il primo ol in biancorosso di Maccioni. Ora, pur restando euforia e soddisfazione per tre punti importanti, bisogna prepararsi al meglio per la prossima difficile sfida, quella casalinga contro l’Azzurra Colli.

La cronaca

Lunga trasferta per la Settempeda che va a Porto D’Ascoli per vedersela contro l’ostica Azzurra SBT in un match che, sulla carta, potrebbe voler dire molto per il prosieguo del campionato. Padroni di casa guidati dall’esperta coppia di centrocampo Loviso/Bolzan e che hanno in attacco il temibile Palladini (su di lui farà una prova impeccabile il giovane D’Angelo); ospiti invece per dieci undicesimi con gli stessi uomini e ruoli del turno precedente ad eccezione del rientrante Mulinari che va a fare il centrale di difesa al posto dello squalificato Palazzetti. Match che entra subito nel vivo perché già al 4’ la Settempeda crea l’azione che genera il vantaggio. Dolciotti lancia in profondità Cappelletti che calcia con potenza trovando la deviazione del portiere. Sugli sviluppi del corner Montanari dal vertice destro dell’area trova una splendida soluzione a giro che sbatte sulla traversa. Massini recupera palla e crossa lungo con Montanari che gestisce il pallone e mette in mezzo dove Rango a centro area va in tuffodi testa con una torsione precisissima che manda la sfera a spegnersi nell’angolo lontano. 5’ e 0-1.

Partita subito dalla parte dei biancorossi che al 20’ vanno alla conclusione con Cappelletti che da buona posizione mette alto. Pericoloso anche Quadrini al 27’ quando converge da destra e fa partire un sinistro che Shiba alza in corner. Poco dopo Farroni, servito al limite, dribbla e tira rasoterra con Shiba che in tuffo ribatte. Sempre Settempeda in evidenza anche al 35’ con Pagliari che si destreggia alla perfezione in mezzo al campo per poi lanciare Cappelletti che avanza e tira. Rasoterra deviato da Shiba. Al 40’ giunge la prima seria replica dell’Azzurra: punizione centrale poco fuori area eseguita dallo specialista Loviso con un destro potente diretto sotto la traversa con Bartoloni attento e pronto a deviare sopra la traversa con un gran balzo. Ribaltamento di fronte e su un pallone lungo il difensore centrale di casa appoggia all’indietro di testa ma debolmente con Quadrini che intuisce e tenta con un tocco di scavalcare Shiba ma il portiere di casa intercetta e sventa il pericolo. La frazione termina qui e alla ripresa delle ostilità mister Morelli effettua subito due cambi passando alla difesa a tre. La Settempeda ricomincia con identico piglio e il primo acuto è di Montanari che chiama Shiba alla respinta con i pugni. Ancora Montanari, sempre su calcio piazzato, ci riprova dalla parte opposta trovando pronto il bravo numero uno locale che fa buona guardia e in tuffo mette in angolo. Loviso si ripresenta al tiro su punizione dal vertice sinistro dell’area con destro teso respinto a pugni uniti da Bartoloni. I biancorossi tornano in attacco e raddoppiano. Splendida l’azione che si sviluppa a sinistra da dove Massini pesca Farroni in area. Stop di sinistro e girata rasoterra con il destro che trafigge Shiba entrando a fil di palo. 21’ e 0-2. La reazione dell’Azzurra pochi minuti dopo si ferma sulla traversa colpita con un gran tiro dalla distanza. Ripartenza Settempeda al 32’ che porta all’affondo di Massini (ottima la sua prova) che sfonda a sinistra e poi tenta il tiro che Shiba intuisce e ferma in tuffo. Altro contropiede biancorosso al minuto 38 con il neo entrato Maccioni che in corsa calcia di punta ma debolmente per la facile presa del portiere rivierasco. Passano pochi secondi e la Settempeda cala il tris: fuga sulla destra di Perez che accelera e dal fondo mette un morbido pallone sul secondo palo dove c’è Maccioni che non ha problemi a spingere dentro di testa. 38’ e 0-3. Al 43’ due occasioni, una per parte: ospiti in ripartenza con netta superiorità numerica e pallone invitante per Maccioni che non riesce a scavalcare Shiba in uscita; dalla parte opposta è invece ottimo il doppio intervento di Bartoloni che stoppa due tiri consecutivi dei padroni di casa. Nel recupero(3’) non accade nulla e così il match termina con il successo della Settempeda che festeggia andando a salutare i Boys che hanno assistito alla gara fuori dal campo(porte chiuse) non facendo mancare nemmeno in questa caso il solito enorme supporto. Per l’Azzurra una giornata negativa chiusasi con zero punti e con i complimenti fatti agli avversari per quanto mostrato e ottenuto in campo.

Il tabellino

AZZURRA SBT-SETTEMPEDA 0-3

MARCATORI: pt 5’ Rango; st 21’ Farroni, 38’ Maccioni

AZZURRA SBT: Shiba, Orsini, Tommasi (1’ st De Panicis), Crementi (12′ st Amante), Loviso, Carminucci, Monno (20’ st Cofone), Rossi, Massi (1’ st Ventresini), Bolzan (12’ st Di Donato), Palladini. A disp. Amici, Piunti, Zappasodi, Cameli. All. Morelli

SETTEMPEDA: Bartoloni, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Mulinari (42’ st Eugeni), Massini, Quadrini, Rango, Cappelletti (28’ st Maccioni), Dolciotti, Farroni (23’ st Perez). A disp. Braghetti, Rabini, Staffolani Edoardo, Sigismondi, Staffolani Alessandro, Sfrappini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Paoletti di Fermo; assistenti Staffolani di Macerata e Angelini Ginevra di Fermo

NOTE: ammoniti Rossi, Massi, Rango, Amante. Angoli: 4-3. Recupero: st 3’

Roberto Pellegrino