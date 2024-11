Successo in piazza per “La vigilia dei Santi”: un pomeriggio all’insegna del divertimento

Grande successo ieri, 31 ottobre, per l’evento La Vigilia dei Santi, organizzato in occasione della giornata di Halloween, in Piazza del Popolo.

L’evento, che deve il suo nome a un gioco di parole (Halloween, infatti, deriva da All Hallow’s Eve, letteralmente Vigilia di tutti i Santi), è stato organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di San Severino.

I bambini, rigorosamente mascherati, tra un dolcetto e uno scherzetto, hanno potuto divertirsi grazie alle molteplici attività proposte.

Tre i laboratori offerti: il primo dedicato all’artista Yayoi Kusama, a cura di Shura Oyarce Yuzzelli; il secondo, a cura di Desiree, alla scoperta dei personaggi di Cartoon Girls; e, infine, il Pro loco Lab, dedicato alla scoperta della città, grazie alla costruzione in miniatura della torre degli Smeducci (senza dimenticare, però, la creatività!).

Oltre alle attività creative, grazie all’animazione di Shelly, è stato possibile per i bambini divertirsi a suon di musica e balli di gruppo. Immancabile uno spazio dedicato a popcorn e zucchero filato, evergreen per grandi e piccini!

Stella Stopponi