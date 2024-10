Unimc: Maria Cicconi si è brillantemente laureata in Comunicazione e culture digitali

All’Università di Macerata ha conseguito la laurea magistrale in Comunicazione e culture digitali la giovane Maria Cicconi di San Severino, discutendo una tesi dal titolo “L’immersività”. Relatore il professor Andrea Raffaele Rondini.

La materia scelta dalla neodottoressa è Letteratura digitale che studia il rapporto tra mondo dell’umanesimo e il contesto mediatico.

Nel suo lavoro di tesi ha approfondito l’immersione nelle varie forme comunicative, intesa come evasione dalla realtà terrena, come fuga dal mondo reale che delle volte non sembra soddisfare i bisogni dell’uomo.

Un tema estremamente attuale e interessante. Complimenti alla neolaureata e auguri per un radioso futuro nel mondo della comunicazione.