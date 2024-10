“Montesanta, leggenda del Novecento”: all’Uteam si parla di Pasqualina

L’Uteam (Università della terza età dell’Alto maceratese), prima di dare il via ai corsi del nuovo anno accademico – come sempre ricco di proposte – presenterà venerdì 18 ottobre, alle ore 17 nella sede di via Salimbeni, a San Severino, un incontro con la dottoressa Donella Pezzola (nipote di Pasqualina Pezzola) e il dottor Nerio Bonvicini per ricordare la “Montesanta, leggenda del Novecento”.

Pasqualina è morta nel giugno del 2006 all’età di 97 anni. Era divenuta celebre per quei poteri paranormali che le avrebbero consentito di avere premonizioni e di possedere facoltà diagnostiche e terapeutiche. La “Montesanta”, così era chiamata dalle sue parti, sosteneva di avere scoperto queste sue doti settant’anni prima, quando una sera il marito tardava a rientrare a casa. Pasqualina tranquillizzò tutti sostenendo che il coniuge aveva sì avuto un incidente, ma non gli era accaduto nulla di grave. La sua precognizione venne poi confermata.

La Pezzola acquisì progressivamente prestigio prima nell’ambiente in cui viveva e, successivamente, anche ben al di fuori di esso. Si narra che personaggi come Franco Zeffirelli, Federico Fellini e Fred Buongusto fossero suoi abituali frequentatori. Si dice addirittura che alcuni messi pontifici si rivolsero a lei quando le condizioni di salute di papa Pio XII prima e di papa Giovanni XXII poi si fecero critiche e portarono i due pontefici alla morte.