Touring Club: una domenica dedicata alla “Caccia ai Tesori arancioni”

Domenica 6 ottobre anche la città di San Severino, Bandiera arancione dal 2023, ospita la nuova edizione della “Caccia ai Tesori arancioni”, un’iniziativa promossa dal Touring club italiano che coinvolge ben 100 borghi in tutta Italia, insigniti della prestigiosa certificazione Tci.

Questo evento, giunto alla quinta edizione, invita i partecipanti a scoprire le eccellenze dell’entroterra attraverso un’emozionante caccia al tesoro che si svolgerà contemporaneamente in diverse località. Il ritrovo è previsto per le ore 10.30 presso la sede della Pro loco in piazza.

A San Severino, una delle realtà aderenti, i partecipanti saranno guidati in un percorso che metterà in luce la storia, la cultura e le tradizioni del territorio. La caccia, aperta a persone di tutte le età, si articolerà in diverse tappe, con attività che spazieranno dalla storia locale a curiosità enogastronomiche, in un’esperienza che saprà coinvolgere e divertire grandi e piccoli. Questo evento non sarà solo un’occasione per vivere una giornata all’aria aperta e in compagnia, ma anche un modo per sostenere le iniziative del Touring club a favore della valorizzazione dei piccoli borghi.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti e per partecipare è richiesta una donazione che contribuirà a sostenere i progetti del Tci.

Ci si può iscrivere anche al seguente link

https://landing.touringclub.it/tesori-bandierearancioni/?utm_source=CACCIA24&utm_medium=email&utm_campaign=CACCIA24_listaBA