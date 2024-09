La bellezza dell’Avis: centesima donazione per Francesco Filegi Tomè

Centesima donazione per Francesco Filegi Tomè, settempedano Doc, residente ormai da qualche anno a Tolentino.

Ieri, mercoledì 25 settembre, nel Centro di raccolta dell’Avis di San Severino all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” il generoso avisino – 54 anni, tecnico della Tim – si è seduto comodamente in poltrona e ha donato plasma raggiungendo così un traguardo fantastico.

Fantastico innanzi tutto per la comunità che, grazie a volontari come Francesco, può avere sempre a disposizione sangue e plasma indispensabili in casi di urgenza o per qualsiasi evenienza sanitaria.

Un esempio per tanti giovani che, sensibili alla donazione del sangue, vogliono avvicinarsi all’Avis e provare a compiere questo gesto di grande altruismo.

“Come in ogni cosa serve il ricambio generazionale – dice Francesco Filegi Tomè – ed è fondamentale che i ragazzi capiscano quanto sia importante donare. Personalmente ringrazio il buon Dio che in questi anni mi ha permesso di farlo, rimanendo in salute. Ho iniziato quando avevo 26 anni, era l’aprile del 1996, e da allora – salvo qualche pausa – non ho mai smesso, donando a volte sangue intero, a volte plasma. Sono venuto con regolarità sempre qui al Centro di San Severino. Non ho mai voluto cambiare, neppure dopo che mi sono trasferito a Tolentino. E tuttora sono iscritto all’Avis settempedana”.

Ieri ad accoglierlo in ospedale c’era Anelido Appignanesi, già presidente dell’associazione e “colonna” del Centro di raccolta.