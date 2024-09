Polizia locale, controlli nei cantieri post sisma: scattano sanzioni e provvedimenti

La Polizia locale ha portato a termine una serie di controlli nei numerosi cantieri edili della ricostruzione post terremoto presenti in città. E’ una delle iniziative che l’Amministrazione locale e, in particolare, l’assessore alla Polizia locale e all’Urbanistica, Jacopo Orlandani, hanno messo in campo per aumentare i livelli di sicurezza.

Gli agenti, coordinati dal sostituto commissario Adriano Bizzarri, hanno effettuato nel corso degli ultimi giorni diverse verifiche. L’unità operativa Polizia edilizia, coordinata dal sostituto commissario Fabiana Forconi e dal sovrintendente Luca Crescentini, ha accertato un’occupazione di suolo pubblico non conforme e ha sanzionato un’impresa edile operante in centro storico ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada per 866 euro.

L’impresa in questione è stata invitata a rimuovere la gru che aveva installato negli scorsi mesi a vantaggio del transito pedonale.

Il provvedimento di Polizia è stato assunto nell’ottica di migliorare la vivibilità dei residenti e garantire idonee misure di sicurezza, in particolare nel centro storico cittadino che è caratterizzato da vicoli anche molto stretti.

Nella scorsa settimana è stato elevato un ulteriore verbale di accertamento per violazioni in materia edilizia in zona San Michele, mentre un ulteriore cantiere in via XX Settembre è stato oggetto di verifiche congiunte con l’ausilio dei tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata coordinati dalla dottoressa Lucia Isolani, prontamente intervenuti su richiesta del locale comando della Polizia locale.