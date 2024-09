Sabato sera Piazza del Popolo sarà un’autentica “intersezione del divertimento”

Musica, cibo e divertimento con spazio dedicato anche ai più piccoli. Sabato 21 settembre la bellissima cornice di Piazza del Popolo ospita la rassegna “intersezione del divertimento” dal titolo “BARiCentro” organizzata dal Pino’s bar, dal bar Centrale e da Zio Pecos con il patrocinio del Comune.

Dal pomeriggio, a partire dalle ore 17, area bimbi che resterà disponibile fino a fine evento e poi spettacolo sul palco centrale con live band e dj set e mercatini. Alle ore 19 Pr. Furia in live, alle 21 Smitch in Blu Ray, alle 22 PiùRino, tributo a Rino Gaetano. Dalle ore 23.30 Zio Pecos live con tutta l’energia e l’andrenalina della musica dal vivo. All’una di notte dj Ricky Esse nel locale di Pino’s Bar fino a chiusura con una selezione magica di musiche anni ’70, ’80 e ’90. Al bar Centrale, fino alla chiusura, selezione musicale dagli anni 2000 a oggi con dj Steel.

Food truck per tutti i gusti disponibili in piazza del Popolo dalle ore 17 all’una di notte, possibilità di mangiare seduti senza prenotazioni nell’area dedicata. Tra le scelte fish and cips con piatti di pesce fritto per i più grandi e i più piccoli, super sandwich assortiti e artigianali, piadinando con piadine fatte al momento, regno dei dolci con gelati, cannoli e crêpes e poi aperi-cena nei locali della piazza e, infine, stand satellite per tutta la durata dell’evento con cocktail, birra, vino, bibite e altro.