Cordoglio per la morte di Totò Schillaci: aveva aderito alla “Partita del Cuore”

Era uno degli attesi protagonisti della “Partita del Cuore” allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, ma alla vigilia della partenza dalla sua Sicilia un malore lo aveva costretto a un immediato ricovero in ospedale.

Sofferente da tempo per un tumore al colon, Totò Schillaci, ex attaccante della Nazionale italiana oltre che di Inter e Juventus, si è spento questa mattina (mercoledì 18 settembre) al Civico di Palermo.

“Sabato scorso, prima del fischio d’inizio della Partita del Cuore, lo abbiamo salutato dallo stadio comunale “Soverchia”. E’ diventato subito un grande amico del nostro progetto per la risposta, entusiasta, con la quale aveva dato la sua adesione rispondendo subito sì con l’invio di un video messaggio in cui invitava tutti a seguire l’evento. Quel video ora resterà nella nostra memoria”, sottolinea il sindaco Rosa Piermattei, che ha espresso cordoglio e dolore – a nome dell’intera comunità settempedana e degli organizzatori della tre giorni “Lo Sport… per Rinascere insieme” – per la grave perdita.

A esprimere condoglianze, insieme al sindaco, l’intera Giunta comunale con l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, e la consigliera di parità della Provincia di Macerata, Debora Pantana, tra gli organizzatori del match tra gli “Angeli dello Sport”e la formazione dei “Sibillini nel Cuore”.

Nell’evento anteprima della tre giorni settempedana, la cena di gala benefica ospitata a Villa Berta, era stata presentata anche una maglia con il nome proprio di Schillaci, attesa gloria del calcio tra i “big” dell’iniziativa.