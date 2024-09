Carabinieri in congedo sempre in prima linea per la sicurezza degli alunni

In prima linea per la sicurezza degli studenti di cui sono gli angeli custodi nella loro entrata ed uscita dalle rispettive sedi scolastiche. Non è una banalità considerando il traffico sostenuto che si registra in città nel flusso di alunni e studenti verso le scuole di appartenenza. Loro sono i carabinieri in congedo di San Severino che hanno ribadito ancora una volta il loro servizio gratuito di vigilanza, in particolare all’ingresso ed all’uscita dei ragazzi nella sede centrale del Comprensivo Tacchi Venturi ed all’uscita dal plesso temporaneo di via D’Alessandro. Ovvia la soddisfazione della dirigente scolastica del “Tacchi Venturi”, Catia Scattolini, che ha ricevuto i paladini dell’Arma in congedo nell’avvio dell’anno scolastico. Silvano Rapari, Romualdo Agrifoglio, Fabrizio Eugeni, Mauro Tomassetti, Adorino Mosconi e Claudio Palanca vigileranno ancora sui ragazzi nei momenti topici per evitare il congestionamento del traffico e, soprattutto, per garantire l’ingresso e l’uscita sicuri degli studenti settempedani che quest’anno, per quanto riguarda il comprensivo Venturi, hanno sfondato nel computo totale dei tre ordini di scuola – Infanzia, Primaria e Secondaria – la quota a quattro cifre, raggiungendo il numero di 1.030 unità. Si rinnova ancora una volta, perciò, la collaborazione tra le scuole del Comune e la sezione settempedana dell’Associazione nazionale carabinieri guidata dal maresciallo maggiore Decio Bianchi e dal vice presidente, luogotenente carica speciale Francesco Losurdo, rieletti lo scorso luglio ai vertici dell’associazione che conta 120 soci, con un “Gruppo di fatto” presieduto da Rapari, con il vice Agrifoglio ed il referente, carabiniere ausiliario Francesco Cicconi. I genitori non possono che sentirsi più sicuri per l’impegno dei componenti dell’Anc.

Lu. Mus.