“Sanità regionale e territoriale: quale futuro?”: dibattito promosso dal Pd

In occasione della Festa dell’Unità itinerante della provincia di Macerata, domenica 15 settembre, a partire dalle ore 18 al Circolo ricreativo settempedano Acli (in via XX Settembre), il Partito democratico di San Severino organizza una tavola rotonda sul tema “Sanità regionale e territoriale: quale futuro?”.

Intervengono, dopo l’introduzione del segretario del Pd locale, Giovanni Chiarella, il consigliere regionale Romano Carancini (vice presidente della Commissione Sanità della Regione Marche), la dottoressa Benedetta Ferretti (specialista in Oncologia e già dirigente medico all’ospedale di San Severino) e il dottor Sergio Giorgetti (dirigente medico all’Hospice di San Severino).

Modera il dibattito Mauro Grespini.

A seguire stand gastronomico e musica dal vivo con il trio Tommaso Foresi (voce), Emanuele Petteruti (piano) e Francesco Chiarella (violino).