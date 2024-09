Basket femminile A2: al palasport il decimo “Memorial Greta Ortenzi”

Sabato 7 settembre, il palasport comunale “Albino Ciarapica” ospita il Memorial “Greta Ortenzi”, giunto alla 10^ edizione, evento patrocinato dal Comune. Alle 18 scendono in campo le formazioni di A2 femminile della Halley Thunder Matelica e delle Panthers Roseto per ricordare la giovane settempedana Greta Ortenzi, studentessa al quinto anno dell’Istituto tecnico “E. Divini”, giocatrice e appassionata di pallacanestro scomparsa a soli 19 anni nel 2012.

Cresciuta nella Sab, aveva indossato la maglia proprio della Thunder Matelica, che allora militava in B2.

Pure lo scorso anno la formazione matelicese di coach Domenico Sorgentone venne a San Severino per l’evento in onore di Greta; in quell’occasione affrontò le Girls Ancona. Sarà ancora una volta l’occasione per ricordare una ragazza che aveva una passione immensa per il basket e che combatté strenuamente contro il male che tuttavia la strappò all’affetto dei suoi cari, i genitori Francesco e Donatella e il fratello minore Ruggero, e dei tantissimi che la conoscevano e la stimavano.

Luca Muscolini