Il sindaco saluta il colonnello Candido dopo 4 anni di proficua collaborazione

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto in visita istituzionale il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Macerata, in occasione del suo imminente trasferimento a Roma per assumere un prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma.

Ad accompagnare l’ufficiale il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, maggiore Giulia Maggi, e il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, il sindaco Piermattei ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto dal colonnello Candido durante il suo incarico a Macerata, evidenziando l’importante ruolo svolto dai Carabinieri nella vita quotidiana della comunità settempedana. “La presenza dell’Arma sul nostro territorio è stata fondamentale in questi anni, dal terremoto all’emergenza Covid. Ho sempre potuto contare sulla professionalità e sull’umanità dei Carabinieri, e questo ha fatto la differenza per la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini”, ha dichiarato il sindaco Piermattei.

Il colonnello Candido, che ha ricoperto il ruolo di comandante provinciale dal 2020, ha ringraziato il sindaco per il supporto istituzionale ricevuto e ha sottolineato come la collaborazione tra l’Arma e le amministrazioni locali sia stata determinante per affrontare le sfide del territorio.

“San Severino rappresenta un esempio virtuoso di come la sinergia tra le forze dell’ordine e le istituzioni possa garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Lascio questa provincia con il cuore colmo di gratitudine per l’accoglienza e la collaborazione che ho trovato qui”, ha affermato Candido.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sui progetti in corso, tra cui i lavori di ricostruzione della caserma locale, danneggiata dal sisma del 2016.

“Questo intervento è un segno tangibile della volontà di continuare a investire nella sicurezza del nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco Piermattei.

Il sindaco infine ha augurato al colonnello Candido il massimo successo nel suo nuovo incarico a Roma, riconoscendo il suo impegno e dedizione che hanno contribuito a rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità di San Severino.