Picchetto d’onore per gli sposi Mariaconcetta Losurdo e Manuel Marchese

Bellissima cerimonia di nozze per i giovani Mariaconcetta Losurdo e Manuel Marchese, che si sono uniti in matrimonio sabato 24 agosto nella splendida abbazia di Chiaravalle di Fiastra, coronando così il loro sogno d’amore tra la gioia di familiari, parenti e amici.

La celebrazione, presieduta da padre Luciano Genga e animata dal coro che arricchisce la liturgia domenicale alla Madonna dei Lumi, si è conclusa con un picchetto d’onore, emozionante e per certi versi anche un po’ inedito.

L’emozione ovviamente era quella degli sposi, baciati dal sole, e di quanti li attendevano sul sagrato per il tradizionale lancio del riso.

La parte inedita invece era dovuta al fatto di veder schierati, in alta uniforme e con le sciabole in mano, quattro poliziotte e quattro carabinieri. Questo perché lo sposo – presentatosi all’altare anche lui in alta uniforme – è un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, mentre la “nostra” Mariaconcetta è un Commissario Capo della Polizia di Stato.

Terminata la funzione religiosa, e attraversato dai novelli sposi il “ponte di sciabole” che rappresenta simbolicamente l’ingresso nella vita coniugale, Mariaconcetta e Manuel hanno salutato poi amici e parenti a Villa Castellani, nella vicina Mogliano. Qui, fra degustazioni, brindisi, musica, giochi e immancabili foto, la festa è andata avanti fino a tarda sera.

Agli sposi, unitamente ai loro familiari (papà Francesco e mamma Vanda, in primis), giungano le felicitazioni anche de Il Settempedano.