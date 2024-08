Yukon (Canada): Roberto e Carlo in canoa per 700 km sulle tracce dei cercatori d’oro

Roberto Vissani, responsabile dell’Asd Gommoning, e Carlo Guliardini di “Explora Expedition Pty Ltd” con sede in Sud Africa, percorreranno circa 700 chilometri in circa 2 settimane, attraversando 3 fiumi e un lago a bordo di una tipica canoa canadese nella remota parte del Canada resa famosa dalla corsa all’oro del Klondike.

Ecco il loro racconto

“Nel mondo frenetico e digitalizzato di oggi è sempre più comune sentire il richiamo della natura selvaggia. Tuttavia, il nostro viaggio nei luoghi incontaminati non ha lo scopo di dimostrare la nostra forza contro la natura, bensì di vivere un’esperienza di profonda immersione e rispetto per l’ambiente naturale. Lontano dalle luci della città e dai ritmi stressanti della vita quotidiana, abbiamo deciso di intraprendere un’esperienza nei luoghi più remoti e selvaggi. Non è una competizione, non è una lotta contro gli elementi o un tentativo di dominare la natura. Al contrario è un’occasione per riscoprire il nostro posto all’interno del mondo naturale, per osservare e apprendere dai cicli della vita selvaggia, e per rispettare profondamente l’ecosistema che ci circonda.

Scatteremo fotografie, ci dedicheremo alla pesca e faremo piccoli trekking, lasciando dietro di noi solo impronte, cercando di minimizzare qualsiasi impatto negativo sull’ambiente. Ogni incontro con la fauna selvatica è vissuto con rispetto e meraviglia, comprendendo che siamo ospiti nel loro habitat e che la loro sopravvivenza dipende anche dalla nostra capacità di essere rispettosi e consapevoli.

Senza le distrazioni della tecnologia e delle preoccupazioni quotidiane, possiamo riscoprire la semplicità e la bellezza della vita, ritrovando un senso di pace e armonia interiore.

In definitiva, il nostro viaggio nei luoghi selvaggi non è un’odissea di forza e conquista, ma un viaggio di scoperta e rispetto. È un invito a tutti a guardare la natura non come un avversario da sfidare, ma come un prezioso tesoro da proteggere e vivere pienamente. Attraverso questa esperienza, speriamo di ispirare altri a seguire un percorso simile, valorizzando e rispettando la natura in ogni sua forma.

Partiamo dall’Italia lunedì 19 agosto e arriviamo in aereo a Whitehorse Yukon, in Canada. Dal giorno successivo, prepareremo il materiale acquistando quello che manca direttamente a Whitehorse e poi partiremo giovedì 22 agosto.

PRIMA tratta: Whitehorse – Teslin navigando lungo il Nisutlin River, arrivo previsto a Teslin dopo 4 giorni;

SECONDA tratta: Attraversamento del Teslin Lake circa 60 km 1 o 2 giorni;

TERZA tratta: Teslin – Hootalinqua navigando il Teslin river, circa 3 giorni;

QUARTA tappa: Hootalinqua – Carmacks navigando lo Yukon river, circa 3 giorni;

QUINTA tappa: Carmacks – Minto navigando lo Yukon river e attraversando le famose Five Fingers Rapids, circa 2 giorni”.

Chi volesse seguire questa loro avventura può farlo al link http://share.garmin.com/P27QH

Cenni storici

Alla fine del ‘800 , il 16 agosto 1896 più precisamente, tre cercatori d’oro scoprono grandi quantità di oro lungo i fiumi Yukon e Klondike, la notizia si diffone rapidamente nelle zone vicine, ma raggiunge gli Stati Uniti solo un anno dopo, dopodiché oltre 100.000 persone tentato la fortuna nel grande Nord.

Alla fine del XIX secolo il Klondike viene alleggerito di quasi 400.000 kg di oro.

Tra i cercatori più famosi ricordiamo Jack London, che sulla scorta di quelle esperienze nello Yukon scriverà Il richiamo della foresta (1904) e Zanna bianca (1906).