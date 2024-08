Cordoglio a San Severino per la scomparsa di Franco Rastelletti

Lunedì 12 agosto è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Franco Rastelletti, classe 1928. I funerali sono stati celebrati nella basilica di San Lorenzo in Doliolo. Tante le testimonianze di cordoglio e vicinanza espresse in questi giorni alla famiglia.

Franco era un uomo stimato e benvoluto, oltre che piuttosto noto – non solo a San Severino – per via dell’attività imprenditoriale portata avanti fino alla pensione.

I suoi familiari lo vogliono ricordare così…

“Sei stato la quercia della nostra famiglia, un punto di riferimento per tutti quelli che ti hanno conosciuto. La tua genuinità, onesta e ironia sono state per noi esempio e fondamento di vita. Vivrai sempre nei nostri cuori. Mercoledì 21 agosto, alle 17.30, nella chiesa di Sant’Antonio sarà celebrata la messa di ottavario. Ringraziamo con affetto tutti quelli che ci sono stati vicini in questo momento”.

Alla moglie Mariella e ai figli Michela, Alberta e Sergio, unitamenti ai loro familiari, giungano anche le condoglianze de “Il Settempedano”.