Calcetto: il Serralta impatta 5-5 in casa del Castelfidardo

Bellissima la sfida andata in scena in località Crocette tra i padroni di casa del Castelfidardo e il Serralta. E’ finita con uno spettacolare 5-5 dopo un match davvero molto bello, ben giocato dalle due formazioni e ricco di gol e azioni interessanti. Si può dire che la sfida si sia divisa in due parti: primo tempo di marca gialloblù; ripresa ad appannaggio dei fidardensi. Grande prova dei settempedani nella prima frazione disputata al massimo e mostrando un gran gioco, probabilmente la miglior prova in stagione, che ha permesso ai ragazzi di Riccio di andare all’intervallo avanti 4-2. Nel secondo tempo, poi, è arrivata l’inevitabile ed attesa reazione dei locali, squadra costruita con giocatori importanti ne che può puntare al vertice, che hanno alzato ritmi e giri del motore fino a portare a compimento una rimonta che ha decretato il risultato finale e quindi alla divisione della posta in palio che potremmo considerare giusta per quanto visto sul parquet. Segnali comunque molto positivi quelli lanciati dal Serralta che dà seguito al bel successo nel derby sul Castelraimondo e muove una classifica che migliora con questo ottimo punto conquistato sul campo della terza forza del girone. Adesso, però, si dovrà continuare a dare il massimo perché arriva un test davvero probante dato che nel prossimo turno i gialloblù dovranno vedersela con la capolista solitaria Sambucheto che arriverà al Ciarapica venerdì 15 novembre (ore 22) per una gara da non perdere.

La cronaca

Trasferta insidiosa per il Serralta quella contro il Castelfidardo che vanta la terza piazza nel torneo e che rappresenta un ostacolo duro vista la forza dei suoi elementi e perché vive un momento positivo con tre vittorie di fila. Gialloblù che cercano invece di portare a casa qualche punto per poter muovere ancora la classifica. L’avvio di partita mostra un Serralta in giornata: approccio perfetto, determinazione, convinzione e nessun timore reverenziale. I primi 10’ degli ospiti sono eccellenti e non lasciano scampo ai locali. Il punteggio infatti cambia subito grazie all’acuto di Nardi(3’). Il bomber settempedano poi replica al 6’. Il tris del Serralta è nell’aria e giunge al 10’ grazie all’argentino Suarez al secondo centro consecutivo. Per metà frazione non c’è storia, poi al 22’ il Castelfidardo comincia a reagire e Gattafoni accorcia le distanze ripetendosi al 28’. In mezzo alla doppietta del numero 7 di casa, c’è il gol di Borioni(nella foto al primo centro in stagione) che aveva rimesso le dovute distanze fra le due squadre. Grande equilibrio nel primo quarto d’ora del secondo tempo con punteggio bloccato, poi il Serralta riesce ad allungare con Gustavo. Siamo 5-2 per i settempedani che accarezzano l’idea del successo di prestigio, ma c’è di mezzo orgoglio e forza dei locali che reagiscono alla grande. Il Castelfidardo si avvicina con la rete di Pereira(21’) e lo fanno ancor di più con Gattafoni che sigla la personale tripletta(28’). Inizia il recupero sul 5-4 Serralta e tutto è in bilico. Castelfidardo in avanti e lo sforzo viene premiato al 31’ quando Favetti trova il modo di impattare sul 5-5. Finisce qui una sfida bellissima e che ha regalato spettacolo per merito di due squadre forti che hanno onorato fino in fondo l’impegno.

Il tabellino

CASTELFIDARDO-SERRALTA 5-5

MARCATORI: pt 3’e 6’ Nardi, 10’ Suarez, 22’e 28’ Gattafoni, 23’ Borioni; st 15’ Gustavo, 21’ Pereira, 28’ Gattafoni, 31’ Favetti

FUTSAL CASTELFIDARDO: Torriani, Borgognoni, Monteferrante, Doffo, Matteucci, Massaccesi, Carnevali, Favetti, Gattafoni, Suarez, Lanari, Dubbini. All. Pizzichini

SERRALTA: Principi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Suarez, Nardi, Sbaraglia, Biondi, Borioni, Tibaldi. All. Riccio

Roberto Pellegrino