Unione montana: a Pian dell’Elmo nuova altalena lungo il percorso per disabili

Natura sempre più senza barriere a Pian dell’Elmo nell’area della Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito.

L’Unione montana, a completamento del percorso per disabili inaugurato nel giugno del 2020, ha installato un nuovo gioco inclusivo, un’altalena fornita dalla ditta Stebo Ambiente, che va così a completare lo spazio riservato per parcheggiare mezzi adibiti al trasporto di chi ha difficoltà motorie dove esiste anche un ristoro con panche, braciere e tavolo in legno.

“A Pian dell’Elmo, grazie anche al contributo della Regione, abbiamo realizzato questo piccolo angolo senza barriere che permette ai disabili di vivere appieno la montagna passando magari qualche ora all’aria aperta in compagnia delle proprie famiglie”, sottolinea Matteo Cicconi, presidente dell’ente comunitario.