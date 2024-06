Al via la “tre giorni” dedicata allo street food internazionale

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno San Severino ospita una tre giorni dedicata allo street food internazionale.

L’appuntamento, tutti i giorni fino alle ore 24, si terrà nel piazzale Don Minzoni e nel piazzale della stazione ferroviaria. Più di 30 gli stand presenti con cibo di strada e prodotti tipici dal mondo per un evento nell’evento.

Sarà un viaggio culinario senza confini con bancarelle colorate e profumate che regaleranno sapori autentici provenienti da ogni angolo del pianeta, offrendo un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile. Ci si potrà immergere nelle fragranze speziate dell’Asia, si potranno assaporare le specialità mediterranee o ci si potrà deliziare con i sapori esotici dell’America Latina con un’infinità di delizie culinarie pronte a soddisfare ogni palato e desiderio. Ogni stand sarà una finestra sul mondo culinario, dove chef appassionati e venditori ambulanti accoglieranno tutti con sorrisi calorosi e piatti che racconteranno storie di tradizione, innovazione e passione. Dagli street food più iconici alle prelibatezze gourmet, ci sarà davvero qualcosa di speciale per tutti i gusti e le preferenze.

L’iniziativa è promossa dal Comune.

Per l’evento la Polizia locale ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta veicolare dalle ore 8 di giovedì 27 giugno alle ore 5 di lunedì 1 luglio. In particolare su piazzale Grandinetti varrà il divieto di transito e sosta, quest’ultimo con rimozione dei veicoli e dei mezzi in difetto. Divieto di sosta anche in via San Sebastiano all’altezza dell’intersezione con piazzale Grandinetti eccetto gli autobus del servizio Tpl nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale temporanea.

Divieto di sosta con rimozione anche in piazzale Don Minzoni e in via Alessandro Volta dove verrà istituito il senso unico alternato.