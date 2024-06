Festa patrono, chiusi gli uffici comunali: restano operativi Polizia locale e Anagrafe

In occasione della festività del santo patrono – sabato 8 giugno – gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per eccezione della Polizia locale, per quanto riguarda le emergenze, e dei servizi cimiteriali.

Si ricorda inoltre che sabato 8, dalle ore 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle 23, si terranno le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo.

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, l’ufficio elettorale del Comune osserverà il seguente calendario di apertura straordinarie: sabato 8 giugno dalle ore 9 alle 23, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23.