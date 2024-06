Iniziati a Lenda i lavori di ampliamento della scuola dedicata a Luca, Alessio e Cristina

Sono iniziati a Lenda i lavori per la costruzione di due nuove aule didattiche e della biblioteca della scuola realizzata nel villaggio etiope dalla onlus “Sorrisi per l’Etiopia” in memoria di Luca, Alessio e Cristina.

L’ampliamento dell’esistente struttura si è reso possibile grazie alla generosità dei tanti sostenitori dell’associazione settempedana che, come noto, porta avanti da tempo una serie di progetti umanitari a sostegno della popolazione – molto povera – di questa regione del Paese africano.

Al termine dell’intervento la scuola avrà 8 aule, molto capienti, per accogliere un grosso numero di bambini e bambine provenienti da una vasta zona.

E’ un altro importante tassello del mosaico cui stanno lavorando da anni molti volontari, non solo di San Severino. Un’opera che va nella direzione auspicata di recente – durante una missione proprio in Etiopia – dal vicedirettore generale dell’Unicef, Ted Chaiban, che ha esortato la comunità internazionale a incrementare immediatamente il sostegno per i bambini e le famiglie, per evitare una catastrofe umanitaria sempre più grave in tutto il Paese.

“L’Etiopia sta affrontando crisi multiple e i bisogni superano la nostra risposta – ha dichiarato Chaiban -. La siccità causata da El Niño, che ha colpito l’Etiopia settentrionale, centrale e meridionale, sta avendo un impatto devastante su milioni di bambini. Per il 2024 si prevede che quasi 1 milione di bambini soffrirà di malnutrizione acuta e circa 350 mila donne in gravidanza e in allattamento saranno malnutrite”.