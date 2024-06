Rievocazione al via: stasera si comincia con il Palio dei bambini

Il momento tanto atteso è arrivato. Questa sera, sabato 1° giugno, alle 21, i festeggiamenti in onore del patrono San Severino prendono il via con il Palio dei bambini che ancora una volta è un dipinto realizzato dalle scuole dell’Infanzia dei plessi Gentili, Virgilio e Luzio del Comprensivo Padre Tacchi Venturi.

Sull’altro fronte il Palio degli adulti è invece un’opera di Alessandro Di Tofano, già apprezzato pasticciere in un esercizio in prossimità di Piazza del Popolo.

Il Palio dei bambini, che la scorsa edizione vide imporsi con buon margine i gialloblù di Rione di Contro su Colleluce e Villa di Cesolo e che annoverava sei castelli nella contesa, quest’anno potrà contare, come per i grandi, su sette contendenti: i campioni in carica, i verdi di castello di Colleluce, gli arancioneri del castello di Serralta, gli blu di Villa di Cesolo, i giallorossi di rione Settempeda, i rosanero di contrada di Taccoli ed i bianconeri – questi ultimi al debutto – di contrada Oltre le mura.

Al corteo storico di sabato 8 giugno per le strade della città sfileranno tuttavia anche i figuranti di Castello di San Severino, castello di Sant’Elena e del quartiere Centro storico.

Il programma di sabato 1° giugno prevede alle 21, nel più rappresentativo ovale cittadino, la partenza del mini corteo degli irresistibili bimbi dell’asilo nido comunale a cui farà seguito, da via Cesare Battisti, l’altro corteo dei bambini dei sette castelli in gara. Quindi: il giuramento di lealtà ai giochi, la partenza delle eliminatorie della corsa delle torri e del tiro alla fune; dopodiché la corsa con i sacchi e con i trampoli, per terminare la serata con le semifinali del tiro alla fune e della corsa delle torri e la finalina del tiro alla fune che assegnerà i punti per il 3° e 4° posto.

Intanto numerosi abitanti del quartiere del Centro storico si sono impegnati nell’abbellimento di finestre, balconi e terrazze con decorazioni floreali creative in vista del concorso “Finestra in festa”, giunto alla 2^ edizione, i cui vincitori a giudizio di una giuria «ancora in fase di composizione», come ricorda il presidente del Comitato di quartiere Fabio Verbenesi, verranno premiati nella serata conclusiva della manifestazione, domenica 16 giugno.

L’attesa Taverna del Palio, quest’anno allestita nella piazzetta di Largo Croce Verde, di fronte alla sede dell’Associazione Palio, sarà attiva da giovedì 6 a sabato 15 giugno, dalle 20 alle 24. Utile la prenotazione al 366 2309889.

Luca Muscolini