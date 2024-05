Elezioni europee: incontro con Camilla Laureti e Michele Franchi, candidati del Pd

Il circolo del Partito democratico di San Severino, in occasione delle elezioni europee, organizza un incontro pubblico per martedì 4 giugno, alle ore 21, nella sala Aleandri del Feronia con Camilla Laureti (europarlamentare) e Michele Franchi (sindaco di Arquata del Tronto), entrambi candidati

nella lista Pd per la circoscrizione Centro.

Sarà presente la capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, l’onorevole Chiara Braga.

“Insieme parleremo di politiche agricole, fondi europei e di ricostruzione – dice il segretario locale, Giovanni Chiarella -. La cittadinanza è invitata a partecipare”.